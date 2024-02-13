حسام صالح: الشركات الصغيرة أجبرت الدول الكبيرة على الاتجاه للذكاء الاصطناعي

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنَّ عام 2024 شهد نقلة في العالم كله بشأن استخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت مع نهاية عام 2023 العديد من الأدوات العاملة فيه، كما أنَّ الشركات الصغيرة أجبرت الدول الكبيرة على التطوير والاتجاه والاعتماد عليه.

دقة الذكاء الاصطناعي تصل أحيانًا إلى 80% وقد تعجز أحيانًا عن تقديم أي معلومة

وأضاف «صالح» خلال كلمته في الملتقى البحثي السنوي الأول لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الذي انطلق تحت عنوان «من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي.. تحديات العصر الرقمي وتداعياته»، أنَّ الحياة أصبحت عبارة عن آلة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنَّ نسبة دقة هذه التكنولوجيا الجديدة تصل إلى 80% ومع ذلك قد لا يمتلك الذكاء الاصطناعي أحيانًا أي معلومة عن بعض الأمور.

يجب الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمل

وأوضح أنَّ مواقع الإنترنت أصبح يًطلق عليها «الوسائل التقليدية»، لذا يجب الاعتماد على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل وألا يُستخدم كبديل، خاصة أنَّ الذكاء البشري هو المطوّر لبرامج الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنَّ عام 2023 شهد اتحاد بعض الشركات الصغيرة لإنتاج أشياء أجبرت الشركات الكبرى على التحرك والعمل والتطوير في سبيل خدمة البشرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أنَّ سوق الذكاء الاصطناعي ضخم جدًا والمجالات المتوقع إنتاجها به خلال الـ6 أشهر المقبلة ستكون 9 أضعاف ما تمّ إنتاجه خلال عام 2023، مبينًا أنَّه لا يمكن توقع ما سيحدث مع نهاية عام 2024 في الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنَّ أول استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كانت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

نمتلك معملا للذكاء الاصطناعي به 60 باحثًا يطوّرون أداة جديدة يوميًا

وأوضح أنَّ أكبر معمل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يخص أمريكا موجود في مصر، وهذا المعمل يشهد إنتاج أداة تكنولوجية بمعدل يومي، ويصل عدد الباحثين العاملين به إلى 60 باحثًا، لافتًا إلى أنَّ التخوف من الذكاء الاصطناعي نابع من خشية تطوير الأدوات لبعضها البعض وهو ما يجب الحذر منه إذ قد يتسبب في توقف الحياة مثل فترة فيروس كورونا.

يُشار إلى أنَّ الملتقى البحثي السنوي الأول لـ«إعلام القاهرة» أُقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من خبراء الإعلام.