تراجع أسعار 10 أنواع من السمك في الأسواق.. الانخفاض وصل إلى 16 جنيها
كتب:
عبير منصور
01:01 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
أسماك-أرشيفية
شهدت أسعار 10 أنواع من السمك اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت بنسب تصل إلى 16 جنيها، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
- سجل سعر كيلو الجمبري الوسط نحو 231 جنيها، إذ انخفض نحو 8 جنيهات في الكيلو.
- بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 109 جنيهات، بتراجع 1.69 جنيه.
- سمك القاروص سجل 193 جنيها، بتراجع 15 جنيها في الكيلو الواحد.
- ووصل سعر كيلو سمك الشعور 145 جنيها، بمستوى تراجع نحو 3 جنيهات.
- بينما وصل سعر كيلو سمك المرجان نحو 131 جنيها، بتراجع 16 جنيها.
- وعن سعر كيلو البربوني فقد بلغ نحو 152 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات.
- وسجل سعر كيلو سمك الكابوريا نحو 114 جنيها، بتراجع بلغ 6 جنيهات للكيلو.
- وتراجع سعر كيلو البلطى الفيليه بنحو 7 جنيهات، حيث بلغ سعره 142 جنيها.
- ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي نحو 102 جنيه، بتراجع نحو 9 جنيهات.
- أما سعر كيلو سمك قشر البياض فقد بلغ نحو 123 جنيها، بتراجع نحو 1.47 جنيه.