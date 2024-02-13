تراجع أسعار 10 أنواع من السمك في الأسواق.. الانخفاض وصل إلى 16 جنيها

شهدت أسعار 10 أنواع من السمك اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت بنسب تصل إلى 16 جنيها، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجل سعر كيلو الجمبري الوسط نحو 231 جنيها، إذ انخفض نحو 8 جنيهات في الكيلو.

- بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 109 جنيهات، بتراجع 1.69 جنيه.

- سمك القاروص سجل 193 جنيها، بتراجع 15 جنيها في الكيلو الواحد.

- ووصل سعر كيلو سمك الشعور 145 جنيها، بمستوى تراجع نحو 3 جنيهات.

- بينما وصل سعر كيلو سمك المرجان نحو 131 جنيها، بتراجع 16 جنيها.

- وعن سعر كيلو البربوني فقد بلغ نحو 152 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو سمك الكابوريا نحو 114 جنيها، بتراجع بلغ 6 جنيهات للكيلو.

- وتراجع سعر كيلو البلطى الفيليه بنحو 7 جنيهات، حيث بلغ سعره 142 جنيها.

- ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي نحو 102 جنيه، بتراجع نحو 9 جنيهات.

- أما سعر كيلو سمك قشر البياض فقد بلغ نحو 123 جنيها، بتراجع نحو 1.47 جنيه.