تصرف صادم من أبطال كأس أمم أفريقيا تجاه محمد صلاح.. ماذا فعلوا؟

على ساحة التتويج بالبطولات جميع الاحتفالات متاحة، وخاصة في أفريقيا، التي تشتهر بأشكال استثنائية من الاحتفالات، سواء داخل الملعب أو في المدرجات من الجماهير، لكن تلك المرة خرجت احتفالات بطل كأس أمم أفريقيا عن المألوف، بعد التصرف الغريب من قبل نجوم كوت ديفوار تجاه محمد صلاح.. ماذا فعلوا؟

هل وجه لاعبو كوت ديفوار رسالة استفزازية لمحمد صلاح؟

مقطع فيديو تداول بشكل واسع يحمل جانبًا من احتفالات كوت ديفوار برفع الكأس الثالثة في تاريخ المنتخب، ببطولة كأس أمم أفريقيا، لكن المثير أنه يشهد بعض الكلمات غير المتوقعة، يقال إنها تبعث لمحمد صلاح بشكل شخصي، بعد التتويج التاريخي بالبطولة.

يظهر في الفيديو نجما المنتخب سيرج أورييه ونيكولاس بيبي يتحدثان بكلمات لم يتمكن المشاهدون من فهمها بوضوح، ما أثار تفسيرات مختلفة وجدلًا واسعًا، إذ اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الثنائي يتحدث عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري، بصورة سلبية.

بينما فسَّر آخرون أن الفيديو لا يتضمن أي إساءة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وأن اللاعبين يتحدثان عن أمور أخرى، إذ لا يزال الجدل حول الفيديو مستمراً على مواقع التواصل، مع تباين الآراء حول محتوى الفيديو وتفسيره.

التزم الثنائي الصمت وسط هذا الجدل الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع الفيديو، ولم يصدر أي توضيح من اللاعبين أو من المنتخب الإيفواري.

اعتبر البعض أن اللاعبين يوجهان رسالة سخرية لصلاح، قائلين إنهما يقولان: «أين ميداليتك يا محمد صلاح، أنت لا تمتلكها»، بينما أوضح آخرون أن أورييه قال «ça là» وهي كلمة بالفرنسية، تعني أنه «الوقت المناسب».

وجاء ذلك بعدما ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا، من دور الـ16 للبطولة القارية، بعد السقوط المخيب على يد الكونغو الديمقراطية، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت إصابة محمد صلاح في الجولة الثانية من المسابقة القارية، وغادر معسكر المنتخب إلى ليفربول من أجل تلقي العلاج دون استكمال البطولة.