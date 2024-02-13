3 ظواهر مناخية تؤثر على طقس الغد.. أبرزها أمطار رعدية على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن 3 ظواهر مناخية تؤثر على البلاد غدا، وتستمر لمدة 4 أيام مقبلة، وتؤثر على انخفاض درجات الحرارة، مع تكاثر السحب الممطرة على معظم الأنحاء، بسبب منخفض جوي قوي على البحر وحوض علوي متعمق وبارد من طبقات الجو العليا ونشاط الرياح.

مركز المنخفض الجوي

وأوضحت هيئة الأرصاد أنّ الأجواء الشتوية الباردة صباحا وشديدة البرودة ليلا، ستعود بداية من طقس الغد، حيث تشهد مدن ومحافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب تمركز منخفض قوي على مسطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب العالية والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة، ومصحوبة بتساقط لحبات البرد بنسب تصل إلى 50%.

واضافت الأرصاد، أنّ درجات الحرارة تنخفض بسبب تأثير منخفض علوي متعمق وبارد قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة بين 5 حتى 6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

نشاط للرياح

ووفقا للخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية، تشهد عدّة محافظات نشاط للرياح جنوبية غربية وشمالية غربية أحيانا بسرعات تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة على محافظات «القاهرة الكبرى ـ الوجه البحري ـ السواحل الشمالية الغربية ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر»، ما يزيد الإحساس بانخفاض قيم الحرارة.