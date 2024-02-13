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انطلاق مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات تحت شعار «نراكم في القاهرة»

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:54 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات

شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات

أطلق المجلس الدولي للمطارات - إقليم إفريقيا الموقع الرسمي لمؤتمر ومعرضه الذي سيقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024، ويُقام المؤتمر تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ويُركز المؤتمر على التطور في مجال المطارات، خاصةً مع ارتفاع حركة الركاب لمستويات قياسية، والتطور المتسارع في مجال المطارات التي أصبحت ظاهرة دولية وليست مجرد استثمارات كثيفة لرأس المال.

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