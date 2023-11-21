«ميناء القاهرة الجوي» تنظم دورة للمتعاملين بالصفوف الأولى مع الركاب في المطار

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بشركة ميناء القاهرة الجوي، دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلي، برعاية المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، لرفع كفاءة العاملين بالصفوف الأولى في مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب، استهدفت الدورة التدريبية العديد من المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.

وتناولت المحاضرات التيألقاها نخبة من ذوي الخبرة من مختلف قطاعات الشركة عدة موضوعات مهمة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الإتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة، بالإضافة الى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.

وتأتي هذه الدورة في إطار التطوير الدائم الذي يشهده مطار القاهرة الدولي على مستوى المرافق والمباني والعنصر البشري، للوصول لأعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.