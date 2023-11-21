رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«ميناء القاهرة الجوي» تنظم دورة للمتعاملين بالصفوف الأولى مع الركاب في المطار

كتب:

أيمن حمزة
01:21 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
دورة لتدريب العاملين

دورة لتدريب العاملين

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بشركة ميناء القاهرة الجوي، دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلي، برعاية المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، لرفع كفاءة العاملين بالصفوف الأولى في مطار القاهرة الدولي.

 

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب، استهدفت الدورة التدريبية العديد من المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.

وتناولت المحاضرات التيألقاها نخبة من ذوي الخبرة من مختلف قطاعات الشركة عدة موضوعات مهمة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الإتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة، بالإضافة الى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.

وتأتي هذه الدورة في إطار التطوير الدائم الذي يشهده مطار القاهرة الدولي على مستوى المرافق والمباني والعنصر البشري، للوصول لأعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.

اقرأ المزيد:

الإدارة العامة للموهوبين بـ«تعليم الإسكندرية» تكرم طالبة لفوزها في مسابقة دولية

مجموعة لوفتهانزا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر

أستراليا تستأنف الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل اليوم

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون بلندن بسبب حريق هائل (فيديو)

إعصار كوينو يضرب تايوان.. والسلطات تغلق المدارس وتعلق الرحلات الجوية (فيديو)

دراسة تكشف عن علاج يقلل من اضطراب الرحلات الجوية.. «أكل ونوم»

دراسة أمريكية تكشف عن سبب الإصابة باضطراب الرحلات الجوية.. الحل تناول وجبة واحدة

هونج كونج تستعد لأكبر إعصار على الإطلاق.. والسلطات تلغي الرحلات الجوية

وزير النقل البريطاني: اضطراب الرحلات الجوية سيستغرق أياما

إحباط هجوم طائرة على موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية

إعصار «لان» يقترب من اليابان.. إلغاء الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات

وزير الري بجنوب السودان: المشروعات المصرية حققت نقلة نوعية في بلادنا.. و«القاهرة» تساعدنا بعد تخلي المجتمع الدولى عنا

معرض القاهرة الدولى للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

بنك القاهرة يشارك فى احتفاليات اليوم الدولى للشباب بباقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية

10 أغسطس.. آخر موعد للتقدم لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي

"العلاقات الإنسانية" محور 15 فيلماً فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.