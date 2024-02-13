«الخارجية الفلسطينية» تثمّن جهود ألمانيا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ لقاءه اليوم بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك هو الثالث خلال شهر، ما يعكس اهتمام ألمانيا بما يحدث في غزة، وتحديدا جهود البحث عن الفرص الضائعة لتوفير حياة أمنة للمواطنين في فلسطين وإسرائيل.

وأضاف «المالكي»: «تحدثنا بوضوح لإطلاق سراح كل المحتجزين، ونريد انتهاز الفرصة لتوجيه الشكر لكل ما بذلته وزيرة الخارجية الألمانية من جهد وزيارات للمنطقة ولقاءات مع العديد من المسؤوليين للاطلاع عن كثب على الأوضاع في فلسطين وإسرائيل».

وتابع أنّ تصريحات أنالينا تعبر عن التزام وشجاعة يجب أن يتحلى بها أي سياسي للتأكيد على البحث عما هو أفضل للجميع لتوفير الأمن والاستقرار والسلام لفلسطين، التي تعرضت منذ سنوات طويلة للكثير من العنف والدمار، مضيفا: «أُقدر زيارة أنالينا غدا إلى المنطقة، واللقاء مع الجانب الإسرائيلي للحث على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والتزامهم كقوة احتلال فيما يتعلق بالتعامل مع المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالهم في غزة والضفة الغربية».