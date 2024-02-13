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عضو بـ«النواب»: القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية «إبادة جماعية»

كتب:

محمد أباظة
01:57 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
النائب حسن عمار

النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية، يمثل استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ بداية عدوانه الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتجاهله لكل التحذيرات الدولية التي أكدت خطورة تداعيات ما يقدم عليه الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي

وقال في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني، ويقتل الأبرياء في صمت من المجتمع الدولي، وما يجرى تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وصمة عار في جبين العالم بأسره، مؤكدًا أن الهجوم على رفح يسفر عن كارثة إنسانية كبرى، بالنظر لما تحويه المدينة من كثافة سكانية تضاهي حجم منطقة غزة بأكملها، ما يدل على سعي إسرائيل لارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء.

رفح الفلسطينية

وأشار  إلى أن تعرض مدينة رفح الفلسطينية يمثل كارثة حقيقية، ما كشفته عنه التحذيرات الدولية التي رفضت أي استهداف أو قصف لمدينة يعيش فيها ما يقرب من مليون و400 ألف نازح فلسطيني، لافتا إلى أن الاحتلال يتمادى في ممارسة كل الانتهاكات والجرائم سواء التي نص عليها القانون الدولي والقانون الإنساني، ووفقا للمعايير الإنسانية من ارتكاب كل أصناف وأشكال الجرائم البشعة التي ترقى لجرائم إبادة جماعية.

وأوضح ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن استهداف مدينة رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.