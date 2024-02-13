وكيل «دفاع الشيوخ»: محاولة اجتياح رفح الفلسطينية تصفية للقضية

استنكر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التصعيدات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال «نصير»، فبيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه التصعيدات المستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، تعد بمثابة تهجير قسري للشعب الفلسطيني وإبادة جماعية لتصفية القضية وانتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أشاد أمين عام حزب حماة الوطن، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى المحتجزين.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبا المجتمع الدولي بضرره تحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف تلك المجازر الوحشية وأهمية تكاتف الجهود الدولية الإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح التي تأوي ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني.