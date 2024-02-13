توزيع مناهج المرحلة الإعدادية 2024 الترم الثاني.. اعرف الدروس المقررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مناهج المرحلة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لمواد العلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات، والذي انطلق 10 فبراير الماضي وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة.

توزيع مناهج المرحلة الإعدادية 2024

علوم الصف الأول الإعدادي

- الوحدة الأولي «التفاعلات الكيميائية» تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي .

- الوحدة الثانية «القوي والحركة» تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة».

- الوحدة الثالثة «الأرض والكون» تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية والدرس الثاني كوكب الأرض والدرس الثالث الصخور والمعادن.

- المراجعة العامة والامتحانات العملي.

الصف الثاني الإعدادي

- الوحدة الأولي «الحركة النووية» تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.

- الوحدة الثانية «الصوت والضوء» تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة «التكاثر واستمرارية النوع» تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.

- المراجعة العامة.

الصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الأولى «التفاعلات الكيميائية» تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة «الجينات والوارثة» يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة «التنظيم الهرموني في الإنسان»: التنظيم الهرموني في الإنسان.

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية

منهج الرياضيات

الصف الأول الإعدادي

- الجبر والإحصاء: باقي شهر فبراير وشهر مارس : الوحدة الأولي الإعداد والجبر «الضرب المتكرر، القوي الصحيحة غير السالبة، القوي الصحيحة السالبة والصورة القياسية للتعدد النسب، ترتيب إجراء العمليات الرياضية، شهر إبريل الجذر التربيعي لعدد نسبي، حل المعدلات في ن، حل المتباينات في ن، والوحدة الثانية الإحصاء والاحتمال العينات،

- الهندسة والهندسة: الوحدة الثالثة «البرهان الاستدلالي والمضلع ومجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع ومجموع قياسات الزوايا الخارجة، وقياس كل زاوية من زوايا مضلع محدب منتظم ومتوازي الاضلاع وحالاته الخاصة، ونظرية 1 بمجموع قياسات الزوايا، الوحدة الثالثة : نظرية 2 الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا والنتيجة القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين، ونظرية 3 طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين، ونظرية فيثاغورث والتحويلات الهندسية.

الصف الثاني الإعدادي

- الجبر والإحصاء : الوحدة الأولي: تحليل المقدار الثلاثي وتحليل المقدار الثلاثي علي صورة المربع الكامل وتحليل الفرق بين المربعين وتحليل مجموع المكعبين والفرق بينهما والتحليل بالتقسيم والتحليل بأكمال المربع وحل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جبري، الوحدة الثانية تتضمن القوي الصحيحة غير السالبة والسالبية وقوانين القوي الصحيحة غير السالبة والعمليات الحسابية باستخدام القوي الصحيحة، والوحدة الثالثة الاحتمال.

- الهندسة والقياس: الوحدة الرابعة «المساحات» تساوي مساحتي متوازيا الأضلاع ونظرية 1، وتساوي مساحتي مثلثين ونظرية 2 ونتائجها ونظرية 3 ومساحات بعض الأشكال الهندسية، والوحدة الخامسة : تتضمن التشابه عكس فيثاغورث والتشابه وعكس نظرية فيثاغوري والمساقط ونظرية إقليدس، والتعرف علي نوع المثلث بالنسبة لزواياه.

الصف الثالث الإعدادي

- باقي شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس، حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية.

- شهر أبريل: الوحدة الثانية الدالة الكسرية والعمليات عليها مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية.

- تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.