عضو بـ«الشيوخ»: القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية انتهاك واضح لحقوق الإنسان

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية واستهداف النساء والأطفال وكبار السن، انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وإسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وأشار في بيانه إلى أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام، والذي يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة، وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية.

التدخل الفوري لوقف إطلاق النار

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين، وفتح تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية.