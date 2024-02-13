«طوارئ» في البحر الأحمر استعدادا للأمطار المتوقعة

أعلنت غرقة عمليات البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بتوقع سقوط أمطار تصل إلى غزيرة علي سلاسل جبال البحر الأحمر وعدد من المدن هي القصير، سفاجا، الغردقة، رأس غارب وذلك خلال الساعات المقبلة.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة المتوقع سقوطها والتي قد تصل إلى حد السيول على مناطق جنوب البحر الأحمر.

إعلان الطوارئ بالبحر الأحمر

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، والاستعداد لسقوط الأمطار والسيول والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتشكيل غرفة عمليات في كل مدينة وفتح خط ساخن مع غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ.

اصطفاف المعدات بالبحر الأحمر

يذكر أن أجهزة البحر الأحمر أجرت تجربة اصطفاف المعدات بمدن المحافظة وانتهت من تجهيز المعدات والسيارات ووحدات تدخل سريع، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بعدد من سيارات شفط المياه في الشوارع، وتدريب العاملين على استخدامها بكفاءة.