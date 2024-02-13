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نائب محافظ القاهرة يوجه بالتوسع في منافذ السلع استعدادا لشهر رمضان

كتب:

وائل فايز
02:58 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات رمضان

نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات رمضان

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع رؤساء الأحياء لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ومتابعة توفير السلع الغذائية، بالاشتراك مع مديرية التموين واختيار أماكن تصلح لعمل منافذ للسلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 

ووجه نائب المحافظ بالتوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

 الرقابة على الأسواق 

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بصفة مستمرة ودائمة لمراقبة وضبط الأسعار، ومنع أية تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة ضمن خطة محافظة القاهرة لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.