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نائب محافظ القاهرة توجه برفع الإشغالات من شوارع المنطقة الجنوبية

كتب:

وائل فايز
11:12 م | الأحد 11 فبراير 2024
إزالة اشغالات

إزالة اشغالات

تلقت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا حول جهود حيي المعصرة وطره برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وشددت نائب المحافظ على الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والقضاء على العشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذا لكافة التوجيهات بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع الإشغالات بالطرق العامة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، مؤكدة استمرار الحملات وإنفاذ القانون على المخالفين. 

إزالة الإشغالات 

شنت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وذلك بطريق الاوتوستراد بنطاق حي المعصرة وطره، شارك في الحملة مديرو المتابعة الميدانية والمحلات وإدارة الإشغالات ومشرفي المربعات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.