أسعار فوانيس رمضان 2024.. تبدأ من 10 جنيهات

يرتبط شراء الفوانيس بحلول شهر رمضان إذ يعتبر ذلك من العادات المتوارثة بين الشعوب الإسلامية، إذ يحل علينا في منتصف شهر مارس المقبل، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار فوانيس رمضان 2024، بعد جولة داخل عدد من السلاسل والمحال التجارية.

أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر

- تختلف أسعار فوانيس رمضان كل عام تبعًا لأشياء كثيرة منها، نوع المادة المصنوع منها والحجم والشكل، وبلغ أقل سعر للفانوس صغير الحجم في بعض الأماكن قيمة 10 جنيهات وأماكن أخرى بـ25 جنيهًا.

- وتتراوح أسعار فوانيس رمضان البلاستيكية والتي تعد هي فئة النوع الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا إلى جانب الخشبية بين الـ50 جنيهًا والـ200 جنيه.

- بينما تتراوح أسعار الفوانيس الخشبية بين الـ100 جنيه والـ500 جنيه.

- أما الفوانيس المعدنية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الأسعار والتي تتراوح بين الـ200 جنيه إلى 1000 جنيه.

- بينما تقع الفوانيس المصنوعة من الكريستال في قمة الفوانيس الأعلى سعرًا والتي تتراوح بين 500 جنيه و6 آلاف جنيه فأكثر وفقًا للحجم المصمم.