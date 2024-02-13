إصابة مهندس وربة منزل في حادث تصادم بالهرم 

أصيب مهندس وربة منزل في حادث تصادم أعلى الطريق السياحي بالهرم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بإصابة ربة منزل 50 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذا إصابة مهندس 30 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها؛ مما أدى إلى إصابتهما، وتولت النيابة التحقيق.