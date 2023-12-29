ظهور لافت لـ«حبيبة» ابنة ماجدة زكي في عيد ميلادها.. هل تشبه والدتها؟

ظهرت اليوم الفنانة ماجدة زكي، خلال فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة، من خلال احتفالهم بعيد ميلادها الـ65، حيث ولدت في 12 ديسمبر عام 1958، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين في أحد المطاعم بالقاهرة.

وكان لـ«حبيبة» ابنة الفنانة ماجدة زكي ظهور خاص خلال هذا الحفل، لفت أنظار الجمهور، خاصة أن أبناء الفنانة ماجدة زكي والذين أنجبتهم من الفنان كمال أبو رية، دائمًا يحرصون على البعد عن الكاميرات، رغم أنهم من عائلة فنية كبيرة، فوالدهم ووالدتهم نجوم كبار، وخالهم الفنان الكبير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقارن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين حبيبة ووالدتها ماجدة، من حيث الشبه الكبير بينهما، بينما لم يظهر خلال الحفل شقيق «حبيبة» وهما ولدان، «أحمد وكمال»، حيث قال محمد الكنزي: "شبه مامتها أوي"، وقال نفس التعليق أحمد صلاح الدين.