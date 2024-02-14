تفاصيل مسلسل فراولة لـ نيللي كريم قبل عرضه في رمضان 2024

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «فراولة»، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث أنها اختارت لون يبعد عن اللون الصعيدي الذي قدمته العام الماضي من خلال مسلسل «عملة نادرة».

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، يحكي المسلسل قصة فتاة تدعي فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

واستطاعت فراولة أنّ تستحوز على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين ولكن هل هي حقاُ غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشوه جميعاً.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرفتأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علىإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.