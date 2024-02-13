عضو بـ«التحالف الوطني»: حريصون على إرسال المساعدات إلى غزة وفقا لأولويات الأهالي

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مؤسسة التحالف الوطني جرى إطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي فلسطين تبلغ أكثر من 500 شحنة، محملة بكل أنواع المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وطبية وكساء ومياه وسيارات إسعاف أكثر من 8 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

التحرك السريع والعاجل لدعم الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكل مؤسساته حرصت على التحرك السريع و العاجل لدعم الفلسطينيين، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة صناع الخير في القافلة لمساعدة قطاع غزة مشاركة نوعية، تتمثل في سيارتين إسعاف مجهزتين، 50 سرير طبي و4 أجهزة تنفس صناعي، و400 طن مساعدات متنوعة بين مساعدات غذائية وطبية وبطاطين الشتاء وملابس.

تلبية احتياجات أهالي قطاع غزة

وأوضح أن الخطوة الأولى في أي عمل مهني إحترافي مدروس يترجم توجيهات دولة عظيمة مثل مصر لدعم أهالي قطاع غزة، ولا بد من دراسة واعية للاحتياجات الفاعلية لقطاع غزة، على سبيل المثال المواد الغذائية المقدمة لا بد أن تكون سهلة، نظرا إلى عدم توافر أدوات الطهي.