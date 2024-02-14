متى يتم إعادة توزيع المعاش مرة أخرى على المستحقين؟

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإعادة توزيع المعاشات على الأشخاص المُستحقين عن الشخص المتوفى المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص وذلك وفقًا لقانون التأمينات 148 لسنة 2019.

الحالات التي يتم فيها إعادة توزيع المعاش

وفقًا لنص المادة 107 من قانون التأمينات يُعاد توزيع المعاش بين المُستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التالية:

1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدول توزيع المعاش

وحسب الجدول الخاص بتوزيع المعاشات على المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يكون نصيب الأرملة أو الأرمل أو الوالدين والأبناء كالتالي:

1- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.

2- إذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

3- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد، وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.

4- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى.

5- إذا كان المعاش مستحقا للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثي المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش.

6- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

7- إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا.

8- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر، يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.

9- نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث للأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

10- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش للأبوين لأيهما أو كليهما.

11- إذا كان المعاش لأكثر من ولد، يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.

12- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.