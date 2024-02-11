وكيل الأزهر: العديد من العبادات مرتبطة بعلم الفلك.. والقرآن ذكر إشارات منها

افتتح مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر الذي يعقد بعنوان: «علوم الفلك والآثار في الحضارات الإنسانية» بالتعاون بين مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، بمجمع البحوث الإسلامية، ومركـز الدراسـات البردية والنقـوش، بكلية الآثار جامعة عين شمس، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح وكيل الأزهر أن القرآن الكريم ذكر بعض الإشارات الفلكية التي حركت الذهن، كما أن هناك العديد من العبادات مرتبطة بعلم الفلك، منها: علم الفلك في الحضارة الإسلامية، علم الهيئة وغيرها، حيث نستهدف بقاعدة بيانات أولية توثق إسهامات العلماء الأوائل في هذا العلم، ما يفتح بابا للتأمل والتفكر يصل بنا إلى إعادة قراءة تاريخنا وتبصير أبناءنا بتاريخ أمتهم المجيد.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن المؤتمر يأتي في وقت مهم؛ إذ يعكس أهمية الشراكة بين جامعة عين شمس والأزهر، مشيرة إلى أن التحدي الحالي شديد جدا خاص باستقدام نظم المحاكاة والواقع الافتراضي في البحث العلمي.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وعضو مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، إلى أن المصريين برعوا في علوم الفلك والآثار سواء قديما عندما قام بها المصريون القدماء، أو حديثا بداية من عصر النهضة الحديثة وحتى وقتنا هذا.

وأوضح الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، أن تجديد الثقافة الإسلامية واهتمام الدولة بالعلوم البينية، والاستفادة من الخلفيات البينية المختلفة، والخروج بنتائج دقيقة تسهم بشكل فعال في علم الفلك والآثار، وخدمة الوطن.

ذكر علوم الفلك والفضاء والكون في القرآن

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، إن الله تبارك وتعالى ذكر علوم الفلك والفضاء والأرض والكون في قرآنه الكريم من خلال العديد من الآيات القرآنية، داعيا الإنسان إلى النظر في الكون وأن يتدبر فيه، كما أن علماء الإسلام قاموا بالعديد من الجهود الفعالة في مجال الفلك والفضاء وعلوم الآثار.

دور وكالة الفضاء المصرية في العصر الحالي

واستعرض الدكتور مجدي طنطاوي، مستشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للنظم الفضائية، دور وكالة الفضاء المصرية في العصر الحالي عصر الفضاء، حيث تقوم الوكالة بدور بارز في مجالات الاتصالات والاستشعار عن بعد وغير ذلك من الأدوار المهمة لخدمة الوطن.