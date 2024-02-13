مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من الكبير أوي 8

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لمسلسل الكبير أوي 8، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024، على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الصور الأولى من مسلسل الكبير أوي

وسيطرت على الصور حالة كبيرة من الكوميديا، إذ ظهر عدة مشاهد كوميدية، بالاضافة إلى صورة بها أمينة خليل التي تظهر كضيف شرف في العمل.

تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي

مسلسل الكبير أوي8 تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وذلك بعد النجاح الذي حقق على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلئوم بأفكار جديدة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخي.