وفاة الدكتور شمس الدين الحجاجي.. ومثقفون: الأسطورة الباقية دائما

تُوفي الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، عن عمرٍ ناهز 89 عامًا.

ونعى مجموعة من المثقفين الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، وكتب الدكتور سيد ضيف الله، الأستاذ بأكاديمية الفنون: «أستاذي الجليل الكريم د.أحمد شمس الدين الحجاجي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك».

وكتب الدكتور سامي سليمان، أستاذ النقد العربي الحديث بجامعة القاهرة: «أستاذنا الجليل د. أحمد شمس الدين الحجاجي في ذمة الله تعالى.. أحمد شمس الدين الحجاجي الإنسان النبيل والأسطورة الباقية دائما».

فيما دون الدكتور حسين حمودة عبر «فيسبوك»: «ها هو يستريح بعد التعب، رحل أستاذي الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، تمنيت أن تبقى معنا ضحكته الصافية، وها هي الآن باقية في الذاكرة فحسب».

معلومات عن شمس الدين الحجاجي

ولد الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي فى الأقصر فى سنة 1935م، وخلال دراسته الجامعية (1955 ـ 1959) درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوى وشوقى ضيف ومحمد كامل حسين وشكرى محمد عياد.

وحسب المعلومات الورادة على موقع المجلس الأعلى للثقافة، فإنّه حصل الحجاجي عام 1965 على درجة الماجستير فى النقد المسرحى فى مصر، ثم على الدكتوراه فى سنة 1973م بأطروحته «الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر»، كما نال على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010.