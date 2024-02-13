منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 جميع المواد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، الذي يتم تطبيقه لأول مرة في الفصل الدراسي الثاني، في إطار تطوير مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي والخطة الاستراتيجية لوزارة 2024-2029 ونظام التعليم الجديد.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

منهج اللغة العربية

المحو الثالث مجتمعي:

- الموضوع الأول «تراث وثقافة»، يتضمن نص الاستماع رحلة من النيل إلى طوكيو، وقصة قوس قزح، ونص معلوماتي: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتثري حياتنا، وبالنسبة للقواعد اللغوية: مراجعة عامة لعلامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بأنواعه ومراجعة عامة «أنواع الضمائر وعلامة أعراب الأسماء الخمسة والأفعال الناسخة وعملها والحروف الناسخة وعملها»، والأملاء مراجعة على الألف اللينة، والخط: كتابة جمل الخط الواردة في المحور الثالث من الكتاب، والتعبير الكتابي: نموذج كتابة وصف مشهد.

- الموضوع الثاني «علم وحضارة»: يتضمن النصوص: شعر «عليك بالعلم البازجي» ونص معلوماتي مصر وإرث العلم، وتشمل القواعد اللغوية: النكرة والمعرفة وأنواع المعارف وأنوع خبر كان وأخواتها وأنواع خبر أن وأخواتها، والتعبير الكتابي نموذج كتابة رسالة اجتماعية.

- الموضوع الثالث «صحة ورياضة»: يتضمن نص استماع : نص استماع نجوم الرياضة ونص معلوماتي الرياضة والتاريخ، ويتضمن القواعد اللغوية رفع الفعل المضارع، والأملاء همزة القطع، والتعبير الكتابي نموذج كتابة خبر في جريدة.

من الأسبوع الثالث من مارس إلي نهاية إبريل المحور الرابع «مسئولياتي تجاه نفسي وعالمي»:

- الموضوع الأول «نحو المستقبل» ويتضمن نص استماع عن الهوية الرقمية وقصة الروبوتات ونص معلوماتي عن تاريخ الروبوتات، والقواعد اللغوية نصب الفعل المضارع وحروف العلة والمضارع الصحيح الأخر والمعتل الآخر، والأملاء عن الهمزة المتوسطة، والخط كتابة جمل الخط الواردة في المحو الرابع من الكتاب، والتعبير كتابة قصة خيالية.

- الموضوع الثاني «التطور التكنولوجي في العلوم» تتضمن النصوص: شعر قوة العلم محمود سامي البارودي ونص معلوماتي العلوم والتكنولوجيا، القواعد اللغوية جزم الفعل المضارع والأفعال الخمسة، والتعبير كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة.

- الموضوع الثالث «الألعاب الإلكترونية»: يتضمن نص استماع عدت من جديد ونص معلوماتي الصحة البدنية والعقلية في الألعاب الإلكترونية، والقواعد اللغوية مراجعة عامة، والتعبير الكتابي كتابة نص لمناقشة المزايا والعيوب.

منهج الرياضيات الصف السادس الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة الثامنة عمليات على الكسور من الدرس 1 إلى 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقاتها من الدرس 1 إلى الدرس 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلى الدرس 11، والوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 1 إلى الدرس 2.

- شهر أبريل 2024: الوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 3 إلى 6، والوحدة الثانية عشر مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلى الدرس 4، والوحدة الثامنة عشر مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلى الدرس 2.

- شهر مايو 2024: الوحدة الثالثة عشر مساحة السطح والحج من الدرس 3 إلى الدرس 4.

منهج العلوم للصف السادس الابتدائي

- الوحدة الثالثة «المياه والطقس والمناخ» المفهوم الأول انتقال الطاقة خلال دورة الماء ويتضمن: الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:4، وباقي الدرس الثاني والثالث الأنشطة 5:8، والدرس الرابع والخامس الأنشطة من 9:11.

المفهوم الثاني «الحرارة وتغيرات الطقس» يتضمن الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة من 1:5، والدرس الثالث والرابع من الأنشطة من 6:9، والتدريبات ومشروع الوحدة.

- الوحدة الرابعة «التكيف مع التغييرات» المفهوم الأول التكيف من أجل البقاء ويتضمن الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:5، وباقي الدرس الثاني والدرس الثالث الأنشطة م ن 6 إلي 9.

- المفهوم الثاني «التربة والتغير البيئة» الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:9، الدرس الثالث الأنشطة من 7:9، الدرس الرابع الأنشطة من 10:12، ومشروع الوحدة والمشروع بيني التخصصات وتدريبات الوحدة.

منهج الدراسات الاجتماعية

شهر فبراير «المحور الثالث» المجتمع والثقافة

- الوحدة الأولى: سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي.

- الدرس الأول: نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي.

- الدرس الثاني: خصائص سكان وطننا العربي.

- الدرس الثالث: الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية.

شهر مارس الوحدة الثانية «أحدث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي»

- الدرس الأول: الدولة الأموية.

-الدرس الثاني: الدولة العباسية.

- الدرس الثالث: مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتي الدول المستقلة.

- الدرس الرابع: صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر المغولي.

شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية: السيدة زينب بنت جعفر والعلمة مريم القبطية.

منهج شهر أبريل المحور الرابع «الحضارات والتواصل»

- الوحدة الثالثة: التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخري.

- الدرس الأول: الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية.

- الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الاسلامية.

- الدرس الثالث: الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية.

- الدرس الرابع: التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.