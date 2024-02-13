جامعة الجلالة تشهد أكبر مسابقة إبداع لطلاب المدارس في المجال الهندسي

شهدت جامعة الجلالة الأهلية، تنظيم أكبر مسابقة هندسية لطلاب المدارس على مستوى الجامعات المصرية في نسختها الأولى تحت عنوان «Engineering IDOL»؛ لتشجيع ودعم الطلاب المتميزين على الابتكار والاكتشاف لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال الهندسي.

تقييم الأفكار والقدرات الإبداعية

وشارك بالمسابقة على مدار أسبوع، العديد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 17 سنة، بإجمالي 10 مشروعات، تأهل منهم للتصفيات النهائية 12 طالبا، بإجمالي 4 مشروعات، ما جعل هذا الحدث فرصة للتنافس والتحدي في مشاركة الأفكار وعرض المشروعات العلمية لتقييم الأفكار والقدرات الإبداعية والابتكارية لكافة المشاريع، وذلك من خلال لجنة من أساتذة جامعة الجلالة ومجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال الهندسي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، والدكتور احمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بالجامعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة الأهلية، أن فكرة Engineering IDOL هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز الشغف بالمجال الهندسي والتكنولوجي، مشيرة إلى أن جامعة الجلالة تركز على أهمية تنمية أفكار شباب المدارس الثانوية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم الهندسية والإبداعية، وخلق فرص للاستماع لهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والخبراء في هذا المجال، لتوفير كافة أنواع الدعم لهم من خلال التدريب وتطوير المهارات ونقل الخبرات المختلفة، لمساعدتهم في تنفيذ وتطبيق أفكارهم بشكل عملي على أرض الواقع.

جولة تفقدية للطلاب داخل جامعة الجلالة

كما شمل الحدث العديد من الفعاليات والأنشطة منها جولة تفقدية للطلاب داخل جامعة الجلالة لاستكشاف عالم الهندسة بشكل ممتع ومحفز من خلال التعرف على كافة الإمكانيات المتطورة بالجامعة خاصة المعامل وورش عمل القطاع الهندسي، بالإضافة إلى تنفيذ عروض تقديمية للفرق المشاركة، وورش عمل لتصميم المشاريع الهندسية، قدم فيها الطلاب أفكارهم ومشاريعهم بروح المنافسة في الإبداع والتميز، وتبادلوا الخبرات والمعرفة مع الأساتذة والمهندسين المتخصصين في هذا المجال.

وفي ختام الفعاليات، شارك الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، حفل توزيع جوائز المشريع الفائزة، مشيداً بروح المنافسة والتحدي بين الطلاب في الابداع والابتكار، مشيراً إلي أهمية تشجيعهم على تنمية هذه الروح من خلال توفير البيئة الداعمة للعمل الجماعي مع كافة شركاء النجاح لدعم كافة الأفكار المتميزة، مؤكدا أن جامعة الجلالة تسعى دائما إلى الريادة في كافة المجالات من خلال تقديم كافة أنواع الدعم لطلابها وأعضاء هيئة التدريس لربط الدراسة بالتطبيق العملي والبحث العلمي، ما ينعكس علي رؤية مصر في توطين وتطوير الصناعات المحلية، بالإضافة إلي فتح فرص للتعاون مع كافة الكيانات الصناعية داخل او خارج مصر.