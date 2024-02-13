«التضامن»: تجهيز 10 عيادات لتقديم الصحة الإنجابية بالتعاون مع «مصر بلا مرض»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض للرعاية الصحية»، وكذلك إطلاق المؤسسة مبادرة «عالم بلا مرض»، وذلك بحضور السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، وسفير جنوب السودان في مصر جوزيف موم مجاك، ولفيف من الشخصيات العامة.

احتياجات صحية ملحة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك مسؤولية حكومية ومجتمعية على القطاع الخاص، حيث يتعاون الجميع لإعلاء قيمة الصحة كأحد مستهدفات الاستثمار في البشر، والحفاظ على حق الأسر الأولى في الرعاية في حياة صحية وفي الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أنّ مؤسسات المجتمع المدني المصري ساهمت كشريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وأصبحت تتبارى فيما بينها من أجل تبني قضايا أمراض خطيرة ومزمنة، واحتياجات صحية ملحة، مع الحرص على تناول قضايا الصحة من منظور متكامل يشمل الخدمات، والدعم الصحي، والتوعية، وتوفير إمكانيات مالية وبشرية يشهد لها بالجودة والكفاء وسرعة التغطية؛ وكان من ضمن هذه المشاركات البرّاقة مؤسسة مصر بلا مرض.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة بالتعاون مع المؤسسة تجهز 10 عيادات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مجهزة بجميع المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية، إضافة إلى 3 عيادات متنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة، فضلا عن العمل على توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من المؤسسة.

وأضافت أنّ مؤسسة مصر بلا مرض حديثة في نشأتها عظيمة في كفاءتها، فهي منظمة مصرية شابة غير هادفة للربح تأسست عام 2017، واختصت بتقديم خدمات الرعاية الصحية للأشخاص بالمناطق الأولى بالرعاية، أنشأت مراكز طبية وعيادات مركزية في عدة تخصصات وفق أعلى المعايير الطبية، وحرصت على تسعير الخدمات بأسعار رمزية، إضافة إلى مراكز الغسيل الكلوي، وحضّانات الأطفال، ووحدات العناية المركزة، ومراكز التأهيل النفسي، والعيادات المركزية، والعيادات المتنقلة والقوافل حيث تتواجد أنشطة المؤسسة في الوقت الحالي في 12 محافظة.

حملة «سكر مر»

ونوهت بأنّ الوزارة تتعاون مع مؤسسة «مصر بلا مرض» في مبادراتها العديدة التي نفذتها، مثل مبادرة «اسمع افرح» لتقديم السماعات للأطفال المصابين بضعف السمع، و«اتحرك» لتقديم كراسي متحركة لذوى الإعاقة، وحملة «سكر مر» للتوعية بمرض السكري وعلاجه، وحملة للتوعية بمرض السكرى لدى الأطفال، وجميعها خدمات استهدفت المناطق الأولى بالرعاية، كما تقدّم الجمعية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال أطباء الأسرة والأطباء المتخصصين، وتوفر برامج متابعة متخصصة للأمراض المزمنة، فضلا عن رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.