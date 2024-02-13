خدمات بنك ناصر للطلاب.. مساعدات نقدية لسداد مصروفات الدراسة ومشروعات التخرج

خدمات عديدة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، المعروف ببنك الفقراء وبنك لكل المصريين، وضمن هذه الخدمات تقديم مساعدات وإعانات نقدية، لسداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية، موضحاً أنَّه هناك تنسيق مع الجامعات المصرية لدعم الطلاب ونموذج ذلك دعم طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة في مشروعات تخرجهم.

شروط الحصول على المساعدات

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنَّه يشترط للحصول على مساعدات وإعانات نقدية لسداد المصروفات الدراسية ألا يزيد سن الخريج على 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات، لافتاً إلى وجود 104 فروع على مستوى الجمهورية لخدمة مختلف المئات.

الأوراق المطلوبة

واشترط البنك لذلك تقديم بيان معتمد من شئون الطلاب من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه أو عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة، مشدداً على الطلاب الراغبين في ذلك ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي أنَّ الأسرة التي لديها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية يحق له الحصول على هذه المساعدات، لافتاً إلى أنَّه يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وترأس مجلس إدارته نفين القباج وزيرة التضامن.