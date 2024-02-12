احصل على سيارة بطريقة سهلة.. «التضامن» تحدد الآليات لـ«ذوي الهمم»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، آليات الحصول على سيارة بطرق سهلة وبسيطة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن ذلك يشترط أن يكون الشخص حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، التي توفرها الوزارة، لأنواع عديدة من الإعاقات كالشديدة وبالغة الشدة والبسيطة والمتوسطة.

خطوات الحصول على السيارة

ضمن الشروط التي حددتها الوزارة في تقرير لها، أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة، مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون، ويجتاز الشخص الكشف الطبي المقرر لذلك، فضلاً عن ضرورة كونه مصري الجنسية، ثم يبدأ عملية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وحجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة».

يبدأ الشخص إدخال مجموعة من البيانات كبطاقة الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان التفصيلي، والوظيفة التي يشغلها، ورقم التليفون للتواصل، فضلاً عن تحديد نوع الإعاقة واختيار تاريخ الكشف الطبي وتحديد مكان الكشف الطبي.

26 مركزا للتأهيل الشامل

في سياق متصل، قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها 26 مركزا للتأهيل الشامل، يؤدوا الخدمات لذوي الإعاقة بأجور رمزية زهيدة للغاية، ومعظم الحالات تحصل على خدمات بشكل مجاني، موضحا أن الوزارة حريصة على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على البطاقة.