إرشادات للمواطنين بشأن حالة الطقس.. منها الابتعاد عن الأشجار

ناشد حي المعادي بالقاهرة، المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم في ظل حالة الطقس الحالية، ومنها عدم ركن السيارات أسفل الأشجار، وتجنب وضع «أصص الزهور» المعلقة بشرفات المنازل أو الموضوعة فوق الأسوار وتجنب السير أثناء العواصف، وذلك تزامنا مع تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية بزيادة الإحساس ببرودة الطقس ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حل شكاوى المواطنين

كما شهد حي المعادي بالقاهرة متابعة اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، عقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، وذلك حرصا على التواصل الإيجابي من خلال عقد لقاءات مستمرة مع سكان الحي والسماع إلى شكواهم، والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن لإرضاء المواطنين، وأسفر اللقاء عن حل فوري للعديد من شكاوى المواطنين من خلال عرضها على الإدارات المختصة أثناء اللقاء، مع متابعة الشكاوى التي تقدم بها المواطنون لرئيس الحي من خلال توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من أجل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين والحد من أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين الحي.

إزالة إشغالات الطرق

من ناحية أخرى، شهد حي المعادي حملة لرفع كل إشغالات الطريق والرصيف شارع 250 الشرقي وميدان العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة الطرق، وذلك حرصا على رفع كفاءة الشوارع والميادين والقضاء على المخالفات والإشغالات.