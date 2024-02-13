انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مختلف المحلات، انخفاضا ملحوظا، مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات الصباحية، إذ يعد الأكثر انتشارا وشيوعا بين المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حسب آخر تحديث للأسعار، والتي أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات 3600 جنيه، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 3620 جنيها، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 4114 جنيها، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال منتصف التعاملات 3085 جنيها، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال منتصف التعاملات 28800 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.