عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب مع عودة التسعير على المنصات

عادت حركة التسعير في أسواق الذهب المحلية وحركة التعاملات في البيع والشراء اليوم، وسط تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية، وترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا للحصول على مؤشر بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

منصات الذهب تعاود التسعير

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ الأسعار وحركة البيع والشراء عادت مرة أخرى بعد تعليق التسعير ووقف البيع والشراء خلال الأسبوع الماضي، وسجلت الأسعار تراجعًا بنحو 50 جنيهًا عن آخر سعر معلن قبل تعليق الأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2020 دولارًا.

تراجع أسعار الذهب

وأضاف إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28 ألفا و800 جنيه.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بجانب تقرير التضخم المقرر صدوره غدًا الثلاثاء للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي وسط تزايد التوقعات بعدم خفض البنك لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، ما يعزز تراجع أسعار الذهب دون 2000 دولار، لكن الأحداث الجيوساسية قد تدعم المعدن الثمين وتحد من هبوطه.