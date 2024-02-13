قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مليمتر بشارع الترعة التوفيقية ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن كطلب الهيئة الهندسية؛ الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل، وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الغد وحتى السادسة مساء نفس اليوم.

تعلميات عاجلة من شركة المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشارك إليها؛ تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.