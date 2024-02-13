«التحالف الوطني» يحتفل بمرور عام على إنشاء وحدة كلى في الدقهلية

شارك التحالف الوطني احتفالية مؤسسة صناع الحياة بمحافظة الدقهلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مركز عيادات ووحدة كلى صناع الحياة مصر التخصصية في مركز المقاطعة.

حفل مرور عام على افتتاح وحدة الكلي من صناع الحياة بالدقهلية

وأكد المهندس أحمد موسي المديري التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة سعي الفريق بالكامل، سواء من صناع الحياة أو من خلال الفريق الطبي والإداري للمركز، من أجل توفير الخدمات المتاحة في المركز على أكمل وجه للمواطنين والمريض من مختلف الأماكن.

واستعرض التحالف الوطني إنجازات إنشاء الوحدة والعيادات الخاصة بها والإنجازات العامة الذي قامت بها مؤسسة صناع الحياة في محافظة الدقهلية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم فريق العمل من الأطباء على مجهودهم الكبير في علاج المرضى واستقبال عدد كبير من الحالات، بالتعاون مع فريق التمريض في المستشفى، وتم تكريم الفريق الإداري في المستشفي والعاملين على جهودهم المكثف.