التحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل المساعدات الإغاثية لغزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، انطلاق القافلة الرابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لقطاع غزة والتي تحوي نحو 438 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية لدعم الأشقاء في غزة، لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.

وأطلق التحالف الوطني القافلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وشملت القافلة أكثر من 5228 طنًا من المواد الغذائية نحو 372 طنا أدوات ومستلزمات طبية، كما شملت أكثر من 530 طنا من الملابس والبطاطين والأكفان والخيام، إضافة إلى أكثر من 755 طنا من المياه و87 طنا من المنظفات.

كيانات التحالف الوطني

شارك في القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني وهي «بنك الطعام - جمعية الأورمان - جمعية رسالة مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة أبو العنين - مؤسسة جمال جارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة الجود - بنك الشفاء المصري - مؤسسة مرسال - أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية - مجلس الشباب المصري - مؤسسة الإغاثة والطوارئ».

من جانبه، ندد التحالف الوطني بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة، ما يمثل تهديدا مباشرًا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني من خلال إرسال مزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.