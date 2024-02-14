سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر.. انخفاض الاستثماري

شهد سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر بمختلف المصانع والشركات، تراجعاً وتحديداً سعر طن الحديد الاستثماري، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء سواء حديد أو أسمنت، والتي تتغير أسعارهم بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث لأسعار الحديد الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وانخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء، حيث سجل اليوم 53 ألفا و952 جنيهًا للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 239 جنيها في الطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 55 ألفا و512 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

في حين سجل سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 2468 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

كما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار الحديد اليوم عالمياً، والتي جاءت كالآتي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 128 دولارا.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 546 دولارا.