موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات.. تخفيضات تصل لـ30%

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع ذلك يبحث المواطنون عن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، إذ تتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق المحلية، كما حددت أيضا مديريات التموين والغرف التجارية أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات.

وحول موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، بدأت بعض المحافظات افتتاحات معارض أهلا رمضان في «القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف»، مع توافر السلع الغذائية «لحوم، الدواجن، البيض، المخللات، اللحوم المجمدة، ياميش رمضان، الجبن ومشتقات الألبان، المكرونة، العسل، الزيوت، الأرز»

موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات

وأعلنت مديريات التموين افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 بداية من يوم 15 فبراير الجاري، إذ تشهد المحافظات استعدادات مكثفة لتجهيز أماكن المعرض والسلع الغذائية، المٌقرر عرضها أمام المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024، طبقاً للغرف التجارية جاءت كالآتي

-سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها.

-سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

-عبوة جبن نباتي وزن كيلو 56 جنيها

-سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

-سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

-كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و 25 جنيها