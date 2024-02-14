تفاصيل كورسات وزارة الشباب المجانية لصيانة الأجهزة المنزلية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن جميع الدورات التدريبية والكورسات المجانية التي وافق عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتدريب الشباب الخريجين والشباب من جميع الفئات على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية.

دورات تدريبية بين الوزارة وشريك بالقطاع الخاص

وأكدت الوزارة، أن هذه تنظيم هذه الدورات التدريبية، جاء بالتنسيق مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (إيجيكوبت) لإعطاء منح تدريبية للشباب والخريجين.

مواعيد الاشتراك في الكورسات المجانية

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، كل التفاصيل عن الدورات التدريبية والكورسات المجانية، ومواعيد الاشتراك فيها والرابط الذي من خلاله يتم الاشتراك في هذه الدورات.

1- دورة فني صيانة أجهزة المنزلية

- الغسالات بكافة أنواعها

- البوتاجاز

- السخانات الكهربائية والغاز

– الدفاية الكهربائية

– المكواة

– المكنسة كهربائية

- المراوح بكافة أنواعها

2- دورات فنية في صيانة أجهزة تيار خفيف

- كاميرات المراقبة بجميع أنواعها

– أجهزة الإنذار بجميع أنواعها

– الإنتركم

– التليفون الأرضي

مدة التدريب

- 4 أيام في الأسبوع لمدة شهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية

شروط عامة:

خريج/ة فقط وليس للطلاب.

السن من 18 : 35 سنة.

موقف التجنيد محدد للذكور.

الجدية والالتزام

اجتياز المقابلة الشخصية.

مؤهل عال / مؤهل متوسط وفوق متوسط

يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

طرق الاشتراك في الدورات التدريبية

للاشتراك والتفاصيل من خلال اللينك التالي: https://docs.google.com/

- سيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلةالشخصية

موعد المقابلة الشخصية

يوم الخميس 15 فبراير - الساعة 10 صباحاً

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث إنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل.

أضاف الوزير أن التدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.