عرض أسرع سمكة في سوق الغردقة يلفت انتباه السياح

شهد سوق السمك بالغردقة عرض سمكة «الشراع»، والتي تعتبر أسرع سمكة في البحر، ولاقى عرضها إعجاب السياح من الجنسيات المختلفة، والتقطوا صورًا تذكارية بجوارها.

وقال فؤاد صالح، بائع أسماك في الغردقة، إن أحد الصيادين نجح في صيد سمكة الشراع، وهي من أطول وأسرع الأسماك في البحر، ويقترب طولها من 3 أمتار، وترن حوالي 45 كيلوجراما، وهي تباع بالكيلو.

صيد سمكة الشراع

وأكد «صالح» في تصريحات لـ«الوطن» أن طعم هذا النوع من الأسماك حلو جدًا وحرص السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من رواد سوق حلقة أسماك الغردقة على التقاط الصور التذكارية لها ونشرها على السوشيال ميديا.

صيد أسرع سمكة

ومن جانبه أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر بأن سمكة الشراع من أسرع أسماك البحر الأحمر وتصل سرعتها إلى 109 كم/ساعة وهي تتجاوز سرعة السيارة، ويصل أطول سمكة منها م إلى 30 مترًا في الأحجام الكبيرة، حيث تمتلك زعنفة ظهرية ضخمة تساعدها على السباحة بشكل إنسيابي.