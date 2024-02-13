إجراء 2200 جلسة غسيل كلوي بالمجان في الدقهلية ضمن جهود التحالف الوطني

قالت نهى أحمد مدير إدارة المكاتب والشراكات بمؤسسة صناع الحياة عضو من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه تم العمل بشكل مكثف من قبل المؤسسة خلال العام بالأخص على وحدة الكلى في قرية المقاطعة بمحافظة الدقهلية.

استقبال 30 مريضا

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى عمل 2200 جلسة غسيل كلوي في وحدة وعيادات كلى صناع الحياة التخصصي، بعد أن استقبلت نحو 30 مريضا وانتهت الوحدة من مرحلة التكويد الرسمي بالمجالس الطبية المتخصصة في أغسطس الماضي.

وأضافت أن الوحدة تمكنت من إصدار عدد كبير من قرارات المرضى للعلاج على نفقة الدولة، واعتماد صرف المبالغ المستحقة، وتوعية أكثر من 25 ألف شخص بشأن أهمية شرب المياه والحفاظ على الكلى.

3 قوافل بالتعاون مع التحالف الوطني

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ 3 قوافل بالتعاون مع التحالف الوطني بواقع 60 ألف مستفيد، والمشاركة في مشروع هنوصلك.

وأكدت أن مؤسسة صناع الحياة تسعى من أجل الوصول لكل المراكز في محافظة الدقهلية، ونأمل أن تستمر الإنجازات.