«التضامن» تحدد رقم شكاوى تكافل وكرامة.. اعرف أهداف البرنامج للأسر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، ‎رقم شكاوى تكافل وكرامة، موضحة أن «تكافل وكرامة» عبارة عن برنامج نقدي يستفيد منه 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، ووجهت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة هذا الدعم بنسبة 15% اعتباراً من شهر مارس المقبل، في إطار توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ‎رقم شكاوى تكافل وكرامة، هو 19680، ويمكن تقديم الشكوى من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا، لافتة أن البرنامج له شروط عديدة منها التزام الأسرة بمعايير الصحة لأبنائها وتعليمهم وعدم تزويجهم في سن مبكرة، ويوفر العديد من المزايا والخدمات للأسرة.

أهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»

وحددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وهي كالآتي:

- تحسين صحة الأطفال والأمهات من خلال رفع معدلات التغطية بالتطعيمات.

- مراقبة نمو الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة.

- تحسين مستوى نمو الأطفال.

- تقليل التقزم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

- رفع معدل استخدام خدمات رعاية النساء الحوامل من الوحدات الصحية.

- تقليل حدوث المضاعفات أثناء الحمل وخفض وفيات الأمهات.

- رفع معدل الاستهلاك في الإنفاق الغذائي للأسر الفقيرة.

- خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات.