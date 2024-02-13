خبير سياسي: حراك مصري واسع للتصدي للهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ الجميع يترقب ما يحدث في رفح الفلسطينية وسط ما قام به الاحتلال على مدار الـ48 ساعة الأخيرة من اجتياح بري للمدينة، والذي يعد كارثة إنسانية بكل المقاييس، وسط إدانات واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاجتياح لـ رفح الفلسطينية من جيش الاحتلال يزيد الأوضاع سوءاً للمدنيين، والاجتياح بدأ بذريعة استرداد اثنين من المحتجزين يقولون إنهما بمخيم الشبورة بقلب مدينة رفح، ليتسبب هذا الهجوم حتى الآن في ارتقاء 100 شهيد فلسطيني.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «الخشية أن يكمل العدوان الإسرائيلي اجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية، خاصة في ظل تصريحات البيت الأبيض من أنَّ الإدارة الأمريكية تتفهم دفاع المحتل عن ذاته، وهو ما يتماشى مع المنشور بصحيفة وول ستريت من تصريحات الجانب الإسرائيلي، بأن الأسرى انتقلوا مع قيادات حماس من شمال قطاع غزة حتى وصلوا إلى رفح الفلسطينية».

واستطرد: «هذا تحريض واضح وصريح بأن الهجمات على رفح الفلسطينية ستتواصل، ولكن هناك حراكا واسعا وكبيرا تقوم به الدولة المصرية لمنع الهجوم على رفح لتبعات ذلك على الكتلة السكانية ومحاولات التهجير القسري التي تتصدى لها مصر».

وأشار الدكتور أيمن الرقب: «لدينا أكثر من 26 ألف يتيم بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ونأمل أن نصل إلى وقف هذه الحرب بعد الهدن المتصلة».