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روسيا: مستعدون لدعم أي مفاوضات من شأنها إيقاف الحرب في غزة

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
03:47 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الرئيس الروسي «بوتين»

الرئيس الروسي «بوتين»

في إطار الهجمات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في رفح، لاستهداف الفصائل الفلسطينية التي تزعم إسرائيل تواجدها في المدينة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن أن الحكومة الروسية، على أتم استعدادها لتقديم الدعم الكامل لأي مفاوضات من شأنها الإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في مختلف المناطق بقطاع غزة.

روسيا مستعدة لتقديم دعمها لوقف إطلاق النار بغزة

وجاء هذا الإعلان من حكومة «كييف» تعليقا على المحادثات الأمريكية المستمرة، لتهدئة الأوضاع القائمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيادات الفصائل الفلسطينية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على إصرار بلاده على طلب هدنة إنسانية في غزة، إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية حتى الآن، سيعمل على استمرار الحرب في أكثر من منطقة بالشرق الأوسط، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».

تصريحات وزير الخارجية الروسي عن الحرب في غزة

عبر «لافروف»، عن رفضه الشديد للأحداث التي جرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ما أدت إلى استشهاد آلاف من الفلسطينيين، وخلفت ملايين من الجرحى والمفقودين، واصفا الوضع بالكارثي، مضيفا أن كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، توصلوا إلى حلول غير منطقة لوقف الأزمة في القطاع.

وأوضح «لافروف»، أن قرارات «واشنطن» تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة، خاصة أن الأمريكيون يعملون على إيجاد حلول تناسب مصالح بلادهم على حساب الجميع، فضلا عن ضرورة التوصل إلى حل نهائي لإنهاء النزاع في المنطقة قبل الدخول في حرب دموية سيخسر فيها الجميع.

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