4 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في روسيا.. من هم؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الروسية، تتجه الأنظار نحو 4 مرشحين يتنافسون على شغل المنصب الرئاسي، ويعتبر الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، المرشح الأوفر حظًا والأكثر شعبية، لكن لا يمكن الجزم بنتائج الانتخابات قبل إجرائها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في روسيا المقررة في مارس، وجرى تأكيد ترشح الرئيس فلاديمير بوتين، وثلاثة سياسيين آخرين يدعمون الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يحقق بوتين صاحب العمر 71 عامًا فوزًا سهلًا في الانتخابات المقبلة، ويعتبر هذا التطور متوقعًا، نظرًا إلى شعبية بوتين ودعمه القوي في البلاد، والمرشحون الأربعة هم:

1- فلاديسلاف دافانكوف

فلاديسلاف دافانكوف هو نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، ولد في عام 1984 بمدينة سمولينسك.

وساهم دافناكوف البالغ من العمر 40 عامًا، في مصادقة مجلس الدوما الروسي على قرارات تهدف إلى ضم دونتيتسك ولوهانسك إلى روسيا، كما أشير إلى أنه عضو في المجلس التشريعي الروسي، ويقدم الدعم السياسي والاقتصادي لجهود موسكو غير القانونية لضم الأراضي الأوكرانية.

2- ليونيد سلوتسكي

يُعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، يشغل أيضًا منصب رئيس كتلة الحزب ورئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما.

ويتمتع سلوتسكير البالغ من العمر 56 عامًا بدرجة الدكتوراة في الاقتصاد، وهو يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة «مؤسسة السلام الروسية».

وقام سلوتسكير بتولي مهام تمثيل روسيا في وفود رسمية لمجلس أوروبا، فرنسا، والشيشان.

3- نيكولاي خاريتونوف

اُختير خاريتونوف البالغ من العمر 75 عامًا كمرشح عن الحزب الشيوعي للتنافس مع بوتين في الانتخابات المقبلة.

وفي عام 2004، ترشح خاريتونوف سابقًا ضد بوتين وحصل على حوالي 14 في المئة من الأصوات، وفقًا لوكالة الأنباء فرانس برس.

4- فلاديمير بوتين

من المتوقع أن يحقق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين فوزًا سهلًا في الانتخابات المقبلة، وقرر الرئيس الروسي الترشح كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم. يُعتبر بوتين الزعيم الرئيسي في روسيا منذ عام 2000 ويسيطر على جميع أدوات الدولة.

استبعاد بوريس ناديجدين

أبعدت لجنة الانتخابات المركزية بوريس ناديجدين من القائمة، بعد أن وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

واستبعد ناديجدين من خوض الانتخابات بعد وصف الأزمة في أوكرانيا بأنها «خطأ فادح».