وفد دولي من هيئة إنقاذ الطفولة يزور ملوي لمناقشة الخطة المستقبلية

استقبل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، وفدًا من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ضم ممثلين من 5 دول، هي غانا، والسلفادور، وكولومبيا، وتنزانيا، وإيطاليا.

وتهدف الزيارة إلي مراجعة ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية من أنشطة برنامج «الصداقة»، في مركز ملوى جنوب المنيا، ووضع خطة للخمس سنوات القادمة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمحليين.

إنجازات البرنامج في مجالات التعليم

وخلال الاجتماع تم مراجعة إنجازات البرنامج خلال الخمس سنوات الماضية في مجالات التعليم، الصحة، الطفولة المبكرة، تحسين سبل العيش، وفرص التنمية، ووضع خطة عمل جديدة للخمس سنوات القادمة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين هيئة إنقاذ الطفولة ورئاسة مركز ومدينة ملوى لضمان نجاح البرنامج.

دفع عجلة التنمية في مركز ملوي

وأعرب «السايس» عن أمله في التوسع في إقامة المزيد من البرامج في باقي الوحدات القروية لتحقيق أقصى استفادة تعود بالنفع العام على المواطنين، وتسهم في دفع عجلة التنمية بمركز ملوى، مؤكدا على أهمية التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الحكومية والمحلية لضمان تحقيق أهداف البرنامج.

وعبّر وفد الهيئة عن سعادته بالتعاون مع مركز ومدينة ملوى، وأكد على التزام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح البرنامج، كما ناقش الوفد مع المسؤولين المحليين أفضل السبل لتطوير البرنامج وتحقيق أهدافه، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الزيارة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ملوى، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والطفولة، وتعزيز التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الحكومية والمحلية.