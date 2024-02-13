«مياه المنيا» تعلن عن مناقصات لتوريد وتركيب منظومات كلور.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء مناقصات توريد وتركيب منظومات كلور وبوسترات.

وقال المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه المنيا، إن المناقصة الأولى عبارة توريد وتركيب منظومات كلور وبوسترات بمراكز المنيا وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، بنظام المظروفين، مشيرا إلى أن تاريخ الجلسة 28 فبراير الجاري، وسعر الكراسة 2000 جنيه، والتأمين: 245 ألف جنيه.

توريد وتركيب منظومات كلور

وأشار رئيس الشركة إلى أن المناقصة الثانية عبارة عن توريد وتركيب منظومات كلور وبوسترات بمراكز سمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة، بنظام المظروفين، وتاريخ الجلسة 28 فبراير الجاري، وسعر الكراسة 2000 جنيه، والتأمين 325 ألف جنيه.

شروط التقدم لمناقصات شركة المياه في المنيا

وأشارت الشركة إلى أن شروط التقدم في المناقصات تتضمن ما يلي:

- الحصول على كراسة الشروط من مخازن الشركة شارع عدنان المالكي أرض سلطان بالمنيا مقابل سداد ثمن الكراسة.

- تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة، وإذا صادف يوم الجلسة أجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل.

- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

- كراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني بالشركة متممة لهذا الإعلان.

ونوهت شركة مياه المنيا، أنه تم تأجيل المناقصة العامة رقم (29) بجلسة 11 فبراير الجاري، والخاصة بعملية مشروع إنشاء توسعات محطة مياه بني مزار محافظة المنيا لتصبح الجلسة في يوم 19 فبراير الجاري.