«مستثمري السياحة»: 300 ألف سائح تركي وصلوا إلى مصر العام الجاري

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إنّ تركيا من أهم الدول التى يستهدف القطاع السياحى المصرى زيادة أعداد السياح الوافدين منها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحركة السياحية الوافدة من تركيا لمصر شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، موضحاً أن عدد السياح الأتراك الذين زاروا المقصد السياحى المصرى خلال العام الماضى بلغ أكثر من 150 ألف سائح بزيادة 3 أضعاف عن الأتراك الذين زاروها خلال عام 2022.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه وفقاً لدراسات السوق الحالية ورغبة الأتراك فى زيارة مصر، فإن أعداد السياح الأتراك المتوقع قدومهم لمصر خلال 2024 يتراوح ما بين 250 و300 ألف سائح، لافتاً إلى أن تلك الأعداد قابلة للزيادة حال زيادة أعداد الرحلات الجوية القادمة من تركيا إلى المدن السياحية المصرية، مشيراً إلى أن السائح التركى مهم جداً لمصر حيث إنه من ذوى الإنفاق الجيد، فضلاً عن أنه يأتى للمقصد السياحى المصرى طوال العام، كما أن غالبية السياح الأتراك القادمين لمصر هم من العائلات التى يكون متوسط إقامتهم طويلاً، موضحاً أن قرب المسافة ما بين مصر وتركيا يسهل قدوم الأتراك لمصر نظراً لانخفاض تكلفة الرحلة.

وأشار إلى أن المواطن التركى لديه رغبة كبيرة فى زيارة مصر نظراً للروابط التاريخية التى تربط بين البلدين، فضلاً عن أن المقصد السياحى المصرى من أكثر الأماكن التى ترغب شريحة ليست قليلة من الأتراك فى زيارتها خاصة خلال فصل الشتاء، موضحاً أن غالبية السياح الأتراك الوافدين لمصر يقيمون بفنادق شرم الشيخ، كما تستحوذ فنادق القاهرة الكبرى والغردقة على نسبة ليست بالقليلة من النزلاء الأتراك، موضحاً أنه حال تسيير رحلات من المدن التركية للأقصر وأسوان فإنها ستلقى رواجاً كبيراً، لافتاً إلى أن زيادة أعداد رحلات الطيران من تركيا إلى مصر سواء عن طريق الرحلات الجوية المنتظمة أو المباشرة، سترفع أيضاً أعداد السياح الروس القادمين لمصر، حيث تتحكم شركات السياحة التركية فى نسبة كبيرة من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى دول العالم المختلفة.

ومن جهته أكد سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من تركيا زادت بنسبة كبيرة خلال العام الماضى وبدأنا نرى أفواجاً تركية فى المعالم السياحية والأثرية بمدن القاهرة والأقصر وأسوان، لافتاً إلى أن النقابة وبسبب زيادة أعداد السياح الأتراك ونسب النمو المرتفعة المتوقعة فى أعدادهم خلال السنوات المقبلة شجعت العديد من المرشدين السياحيين على تعلم اللغة التركية والحصول على ترخيص إرشاد سياحى نظراً لندرة المرشدين السياحيين الذين يجيدون اللغة التركية الذين لا يتعدى عددهم حالياً 10 مرشدين.