قصة حب على كرسي متحرك.. «حسين ووفاء»: نعيش بإرادة قوية وعزيمة وأمل

لم ترَ وفاء أنور سوى إرادته وعزيمته القوية على تحقيق ما لم يستطعه بعض الأسوياء، فلم يكن الكرسى المتحرك الذى جلس حسين منصور، 27 عاماً، أكثر من أداة تساعده على الحركة، ليبدأ الإعجاب بينهما، وسرعان ما تحول إلى حب تُوِّج بالزواج خلال فترة قصيرة، وإنجاب طفل يشهد على قوة الرابطة بينهما، التى تزوده بالأمل والتفاؤل، وتشجعه على الاستمرار فى نجاحاته.

تعرَّض «حسين»، أثناء عمله مدرب غوص، لحادث مأساوى، بانفجار «تانك الهواء»، ما جعله عاجزاً عن الحركة، بسبب بتر مزدوج فوق الركبة، وكسور فى الجسم، وقطع فى الجمجمة عام 2014، حسب حديثه لـ«الوطن»، وقال: «كنت بشتغل مدرب غوص هواية، بجانب شغلى الأساسى كموظف، لكن اضطريت أسيب الغوص، لأنه مابقاش مناسب لحالتى».

تحدّث ابن الإسكندرية عن الحادث الذى تعرّض له فى أحد جروبات «فيس بوك»، لتشاهده «وفاء» وتقرر الدخول له على الخاص، لمعرفة تفاصيل أكثر عن قصته، والتحديات التى مر بها، ومن هنا بدأ الحديث بين الطرفين، حتى أصبحت مصدر دعم له، وبمرور الأيام تحول الأمر إلى إعجاب، ليولد الحب بينهما، وتابع: «الموضوع ماكانش تعاطف خالص، هى كانت عايزه تشوفنى أحسن، اتكلمنا فترة وحبينا بعض».

قرر «حسين» الارتباط بـ«وفاء» بعد عدة أشهر من التعرف عليها، ليسافر من الإسكندرية إلى الشرقية، ويتقدم لخطبتها بشكل رسمى من والديها، ليتعرفا على بعض أكثر: «دايماً بتشجعنى وكانت ترن عليا الصبح علشان أروح التمارين، والموضوع مابقاش مجرد أصدقاء، لأ حب وارتباط وإعجاب».

لم يكن دعم «وفاء» لـ«حسين» مجرد عطف بسبب إعاقته والتحديات الصعبة التى يواجهها فى حياته، بل سيطرت مشاعر الحب والإعجاب على قلبها، لتوافق على الزواج منه بعد سنة من الخطوبة، وجاءت ثمرة الحب بإنجاب الطفل «يسلم»، البالغ من العمر 6 أشهر: «هى بتحب حسين نفسه، الموضوع مش صعبانيات خالص، لأ ده تشجيع من جواها إن هى عايزانى أوصل، وأحقق كل أحلامى».

«حسين» استطاع أن يجد ذاته فى ممارسة كرة السلة، وبتشجيع زوجته استطاع خوض مباريات عديدة والفوز بها: «بلعب سلة من 4 سنين، والحمد لله بفوز مع الفريق بتاعى، وبناخد ميداليات وجوايز».