ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

عادةً ما يقل تناول المياه في فصل الشتاء، لعدم الشعور بالاحتياج لها، وقد يظن كثير من الناس أن الجسد لا يحتاج إلى تناول المياه في فصل الشتاء، لذلك لا يشعرون بالعطش إلا أوقات قليلة من اليوم، ما يسبب مشكلات في الجسد تأثرًا بعدم دخول الكمية الكافية إليه، مما يؤثر على صحة الإنسان، في حين ينصح بضرورة تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم.

تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم

تعليقًا على ضرورة تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن تناول المياه عمومًا له فوائد كثيرة على الجسد، لذلك يُنصح بتناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية.

محاربة الجفاف، من أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسد عند تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم، كما أنه يعزز صحة الجلد خاصة البشرة، إذ أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، فضلًا عن أنه يمنع تساقط الشعر وجفاف جذوره، وفق «نهلة» خلال حديثها لـ«الوطن».

فوائد تناول المياه

وتابعت بأن تناول الماء على مدار اليوم له فوائد متعددة أيضًا، إذ يحسن أداء الجهاز الهضمي، ويحافظ على درجة حرارة الجسد، ويخلص الجسد من السموم، كما أنه من الطرق التي تساعد على إنقاص الوزن، لأنه يساهم في تقليل الشهية ويعمل على زيادة نسب الحرق.

ويعد تناول الماء بكمية كافية على مدار اليوم، مهمًا للغاية، لنشاط جميع أعضاء الجسم أبرزها: الكلى والكبد والطحال والأمعاء، خوفًا من إصابتهم بالجفاف، كما أنها تعمل على زيادة نشاط الدورة الدموية والحركة الدودية الخاصة بالأمعاء.