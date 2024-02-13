خريطة قطع المياه عن عدة قرى في المنوفية لمدة 4 ساعات.. اعرف المواعيد

كشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عن خريطة قطع المياه داخل مدن وقرى المحافظة غدا الأربعاء 14 فبراير، نتيجة الصيانة الدورية وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات في محطات المياه.

مواعيد قطع المياه

وأوضحت شركة المياه برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، أن موعد قطع المياه سيكون بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات، وتنقطع المياه في 11 قرية موزعة على 6 مراكز على مستوى محافظة المنوفية.

خريطة قطع المياه في المنوفية

- مركز شبين الكوم: الكوم الأخضر - منشأة شنوان

- مركز تلا: كفر علوي

- مركز الشهداء: سرسموس

- مركز منوف: منشأة سلطان

- مركز أشمون: صراوة - الكوادية - أبو رقبة

- مركز قويسنا: أبشيش - لقما - أبنهس