صحفي أمريكي التقى السنوار يكشف أسرارا جديدة لأول مرة.. ماذا قال؟

قليل الكلام، بذقن بيضاء لا يبتسم كثيرا، كثير الاختفاء، هذه الكلمات التي يعرفها الجميع عن القيادي في الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار لكن هناك معلومات جديدة قد لا تعرفها عنه كشفها صحفي أمريكي بعد 4 شهور من الحرب الإسرائيلية على غزة.

تصريحات جديدة عن السنوار

خرج الصحفي الأمريكي، جيرشون باسكن، مدير قسم الشرق الأوسط في «منظمة المجتمعات الدولية»، وكاتب المقالات في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والذي يعمل على تقريب وجهات النظر بين العرب واليهود في فلسطين منذ عقود ليدلي بتصريحات جديدة من نوعها حول السنوار.

شخص متدين وزاهد

وقال جيرشون، بحسب الفضائية 12 العبرية، أنه التقى يحيى إبراهيم السنوار من قبل، متابعا: «إنه شخص متديّن للغاية ومؤمن وزاهد، ويعتقد أنه سيخرج من هذه الحرب منتصرا».

السنوار لديه 9 أطفال

وواصل: «أجريت معه مقابلة ذات مرة وسألته عن حقيقة أنه خلال 11 عاما من الزواج لديه 9 أطفال، فقال: «ستقتل إسرائيل 3 من أطفالي، وسيذهب 3 إلى السجن. وربما سيبقى 3»، واختتم الصحفي الأمريكي قائلا: «من الخطأ الاعتقاد بأن السنوار (61 عاما) يتخذ القرارات بمفرده».

بداية الحرب الإسرائيلية

يعرف نقاط ضعفنا.. تصريحات صادمة من مسؤولين في جيش الاحتلال عن يحيى السنوارhttps://t.co/HhvkHioP4W — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 8, 2024

وبدأت إسرائيل حربا ضد الفصائل الفلسطينية 7 أكتوبر الماضي، وتريد رأس السنوار ومعه محمد الضيف و4 قيادات أخرى بأي ثمن وتقول أنهم يعيشون في أنفاق تحت الأرض في قطاع غزة ويتنقلون بسهولة بين الأنفاق ولا تستطيع إسرائيل الوصول إليهم على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يملك كل التكنولوجيا الإسرائيلية بدعم من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.